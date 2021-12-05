NDTV: в Индии 14 человек погибли в результате стрельбы

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В ходе операции военных в индийском штате Нагаленд погибли 14 человек.
NDTV: в Индии 14 человек погибли в результате стрельбы
  • © REUTERS/Danish Siddiqui

Об этом сообщает NDTV со ссылкой на источники в полиции.

Уточняется, что в результате стрельбы были убиты 13 мирных жителей и один представитель сил безопасности Индии.

По имеющимся данным, силы безопасности планировали провести операцию по борьбе с повстанцами. Однако за повстанцев по ошибке были приняты жители близлежащего села, в результате их расстреляли военные.

Увидевшие это другие жители деревни напали на военных, а те «в целях самозащиты» открыли огонь. В результате противостояния ещё несколько мирных жителей и один военный были убиты.

Глава МВД Индии Амит Шах выразил соболезнования в связи с трагедией и отметил, что специальная следственная группа высокого уровня расследует инцидент.

30 ноября сообщалось, что в школе американского города Оксфорд произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате нападения погибли четыре подростка.

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