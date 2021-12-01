В результате стрельбы в школе в Мичигане скончался четвёртый подросток

Число жертв стрельбы в школе в американском штате Мичиган возросло до четырёх, скончался 17-летний подросток Джастин Шиллинг, сообщил офис шерифа округа Окленд.

«Скончался Джастин Шиллинг, 17-летний ученик Оксфордской средней школы. Вчера от ранений скончались 16-летняя Тейт Майр, 14-летняя Хана Сент-Джулиана и 17-летняя Мэдисин Болдуин, все — ученики Оксфордской средней школы», — говорится в сообщении полиции.

30 ноября в школе города Оксфорд в Мичигане произошла стрельба, сначала сообщалось о трёх погибших и семи пострадавших, позднее NBC со ссылкой на местное полицейское управление сообщил, что ранения получили восемь человек.

По предварительным данным, подозреваемый — 15-летний подросток — задержан.