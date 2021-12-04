Турция объяснила особенности возможного посредничества в диалоге между Путиным и Зеленским
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В интервью Anadolu он отметил, что у Турции хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной — в Анкаре не поддерживают какой-либо конфликт между этими странами.
По словам Калына, у западных стран нет конструктивных отношений с Москвой, в отличие от Турции.
«Наш президент может совершить конструктивный шаг для деэскалации, организовав встречу Путина и Зеленского», — сказал он.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной для достижения мира в регионе.
На Украине приветствуют соответствующее заявление Эрдогана.