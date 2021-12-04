Турция объяснила особенности возможного посредничества в диалоге между Путиным и Зеленским

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын объяснил особенности возможного посредничества Анкары в диалоге российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

В интервью Anadolu он отметил, что у Турции хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной — в Анкаре не поддерживают какой-либо конфликт между этими странами.

По словам Калына, у западных стран нет конструктивных отношений с Москвой, в отличие от Турции.

«Наш президент может совершить конструктивный шаг для деэскалации, организовав встречу Путина и Зеленского», — сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной для достижения мира в регионе.

На Украине приветствуют соответствующее заявление Эрдогана.