Турция объяснила особенности возможного посредничества в диалоге между Путиным и Зеленским

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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын объяснил особенности возможного посредничества Анкары в диалоге российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Турция объяснила особенности возможного посредничества в диалоге между Путиным и Зеленским
  • © Global Look Press / РИА Новости

В интервью Anadolu он отметил, что у Турции хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной — в Анкаре не поддерживают какой-либо конфликт между этими странами. 

По словам Калына, у западных стран нет конструктивных отношений с Москвой, в отличие от Турции.

«Наш президент может совершить конструктивный шаг для деэскалации, организовав встречу Путина и Зеленского», — сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной для достижения мира в регионе.

На Украине приветствуют соответствующее заявление Эрдогана.

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