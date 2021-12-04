В Совфеде прокомментировали публикации о планах «вторжения» России на Украину в начале года

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщения западных и украинских СМИ о том, что Россия якобы планирует вторжение на территорию Украины в начале 2022 года.

«Они нагнетают ситуацию, по большому счёту не задумываются над анализом ситуации... Они избрали этот путь — ежедневно говорить о том, что Россия якобы собирается нападать на Украину, и договорились, что это будет происходить в январе. Это не более чем домыслы... Никто не собирается нападать на Украину, мы-то это знаем. Они должны показать, что работают каждый день, и каждый день они что-то анализируют и выдают подобные заключения», — пояснил сенатор.

Цеков предположил, что после того, как пройдёт январь, будут появляться публикации, что всё якобы произойдёт в феврале или в марте.

«При этом они понимают, что пройдёт январь, все забудут, о чём они говорили, начнут говорить, что ошиблись про январь, давайте будем говорить о том, что всё будет происходить в феврале или в марте. Довольно примитивная система оценок... Это действительно является правдой: мы не собираемся нападать на Украину», — заключил собеседник RT.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США сообщило, что Россия якобы планирует вторжение на территорию Украины в начале 2022 года.

Отмечается, что к такому выводу пришла американская разведка.

23 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать.