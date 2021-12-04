AP: разведка США утверждает, что Россия планирует вторжение на Украину в начале года

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Агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США сообщило, что Россия якобы планирует вторжение на территорию Украины в начале 2022 года.
AP: разведка США утверждает, что Россия планирует вторжение на Украину в начале года
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Отмечается, что к такому выводу пришла американская разведка.

Уточняется, что Москва планирует разместить на границе с Украиной до 175 тыс. военных. По словам источника, половина из них уже дислоцирована на позициях.

Также источник сообщил, что Москва якобы планирует отправить к границе 100 батальонных тактических групп.

22 ноября официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.

Накануне президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что готовит ряд инициатив, касающихся России и Украины.

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