Bloomberg: Турция намерена поставить Украине не менее 20 беспилотников Bayraktar

Анкара готовит очередную поставку ударных беспилотников Bayraktar-TB2 для Киева в количестве не менее 20 штук.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в турецких правительственных и военно-промышленных кругах.

По словам собеседников издания, в турецкой компании на стадии разработки находятся заказы «ещё как минимум на два десятка дронов».

Ранее президент России Владимир Путин в беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил его внимание на проводимую Киевом деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Для этого в том числе Киев применяет турецкие беспилотники Bayraktar.