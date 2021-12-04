В ВОЗ считают исключительной мерой введение локдаунов из-за коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения считает введение локдауна из-за коронавируса исключительной мерой. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
В ВОЗ считают исключительной мерой введение локдаунов из-за коронавируса
  • Reuters

«Позиция ВОЗ в отношении локдаунов остаётся прежней. Они могут быть эффективными, но являются очень дорогостоящими и должны использоваться только в крайнем случае», — приводит её слова радиостанция «Говорит Москва».

По мнению Вуйнович, решения о введении жёстких ограничительных мер должны приниматься на основе анализа рисков и пользы.

Представитель ВОЗ добавила, что локдаун должен быть адресным и ограниченным по времени.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство призывает россиян учитывать ограничения по коронавирусу при планировании поездок за рубеж.

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