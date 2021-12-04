Польша призвала ЕК начать антимонопольное расследование против «Газпрома»

Короткая ссылка
Польша обратилась к Еврокомиссии с требованием начать антимонопольное расследование против компании «Газпром». Об этом заявила в интервью изданию Biznes Alert польский министр климата и окружающей среды Анна Москва.

«Совершенно оправданным представляется обращение к Еврокомиссии по поводу инициирования антимонопольного расследования в отношении этой компании («Газпром». — RT)», — цитирует Москву РИА Новости

По её словам, «Газпром» якобы проводит манипуляции на рынке газа и тем самым способствует искусственному росту цен на сырьё.

Другим эффективным методом «борьбы» с компанией Москва назвала увеличение числа альтернативных поставщиков в энергии.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посоветовал Евросоюзу вести диалог с Россией, если Брюссель желает обезопасить поставки энергоносителей.

В свою очередь, заместитель главы Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что компания «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС и не занимается манипулированием ценами на газовом рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить