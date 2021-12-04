Польша призвала ЕК начать антимонопольное расследование против «Газпрома»

Польша обратилась к Еврокомиссии с требованием начать антимонопольное расследование против компании «Газпром». Об этом заявила в интервью изданию Biznes Alert польский министр климата и окружающей среды Анна Москва.

«Совершенно оправданным представляется обращение к Еврокомиссии по поводу инициирования антимонопольного расследования в отношении этой компании («Газпром». — RT)», — цитирует Москву РИА Новости.

По её словам, «Газпром» якобы проводит манипуляции на рынке газа и тем самым способствует искусственному росту цен на сырьё.

Другим эффективным методом «борьбы» с компанией Москва назвала увеличение числа альтернативных поставщиков в энергии.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посоветовал Евросоюзу вести диалог с Россией, если Брюссель желает обезопасить поставки энергоносителей.

В свою очередь, заместитель главы Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что компания «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС и не занимается манипулированием ценами на газовом рынке.