Госдеп: США поддерживают наращивание военного потенциала Евросоюза

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Соединённые Штаты поддерживают наращивание военного потенциала Евросоюза. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«США в полной мере поддерживают усиление и развитие оборонного потенциала ЕС, согласованного, дополняющего и оперативно совместимого с НАТО», — приводит её слова ТАСС.

Шерман также отметила, что первая сессия диалога США и ЕС по обороне и безопасности пройдёт в начале следующего года. Она выразила надежду, что форум позволит укрепить сотрудничество сторон в этой сфере. 

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал приверженность американских партнёров безопасности Европы и усиление присутствия США в регионе.

Он отметил, что Соединённые Штаты стали проводить больше военных учений в Европе и направили в регион больше сил и оборудования.

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