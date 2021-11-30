Столтенберг приветствовал приверженность США безопасности Европы «на деле» 

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал приверженность американских партнёров безопасности Европы и усиление присутствия США в регионе.
Столтенберг приветствовал приверженность США безопасности Европы «на деле» 
  • AP

Он отметил, что Соединённые Штаты стали проводить больше военных учений в Европе и направили в регион больше сил и оборудования.

«Я приветствую приверженность США безопасности Европы, не только на словах, но и на деле», — приводит РИА Новости слова Столтенберга.

Исполняющая обязанности заместителя помощника американского министра обороны по политическим вопросам Мара Карлин ранее заявила, что США после проведения ревизии глобальной дислокации своих вооружённых сил намерены усилить военное сдерживание России в Европе.

Она уточнила, что НАТО сможет действовать более эффективно.

В свою очередь, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что Россия намерена принять ряд мер по укреплению обороноспособности страны, в том числе на границе.

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