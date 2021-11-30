В России рассказали о планируемом принятии мер по усилению обороноспособности

Россия будет исходить из национальных интересов, принимая ряд мер по усилению обороноспособности, в том числе на границе, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

В комментарии РИА Новости он напомнил об опыте США в сдерживании талибов* в Афганистане.

«Как американцы спешно бежали оттуда — только пятки сверкали, — оставляя после себя хаос и разруху. При этом американские военные бросили на своих базах оружия на сумму около $85 млрд, что чревато его неконтролируемым расползанием по всему региону», — отметил Гаврилов.

По словам главы российской делегации в Вене, ряд ситуаций указывает на сомнительную надёжность американских партнёров, а потому «поддакивающие США европейцы стреляют себе в ногу».

«Мы будем действовать, исходя из наших национальных интересов... принимая адекватные меры по усилению обороноспособности, в том числе в приграничных районах», — заключил Гаврилов.

Он добавил, что так бы поступило любое государство, имеющее на границах «взрывоопасный» регион.

Исполняющая обязанности заместителя помощника главы Пентагона по политическим вопросам Мара Карлин ранее заявила, что США после проведения ревизии глобальной дислокации своих вооружённых сил намерены усилить военное сдерживание России в Европе.

Она также уточнила, что НАТО сможет действовать более эффективно.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.