Франция и Катар доставили в Афганистан около 40 тонн гуманитарной помощи

Около 40 тонн гуманитарной помощи было доставлено в Афганистан в ходе совместной операции Франции и Катара. Об этом говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств двух государств.

«Совместная операция позволила двум государствам доставить около 40 тонн медицинского оборудования, продуктов питания и зимних вещей международным организациям в Афганистане», — цитирует заявление ТАСС. Отмечается, что совместная гуманитарная операция свидетельствует о приверженности Франции и Катара к поддержке афганского населения. Ранее в МИД России рассказали об оказании гуманитарной помощи Афганистану. Отмечается, что 18 ноября специальными бортами Минобороны России в Кабул доставили первую партию российской гуманитарной помощи весом 36 тонн.