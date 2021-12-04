Франция и Катар доставили в Афганистан около 40 тонн гуманитарной помощи
«Совместная операция позволила двум государствам доставить около 40 тонн медицинского оборудования, продуктов питания и зимних вещей международным организациям в Афганистане», — цитирует заявление ТАСС.
Отмечается, что совместная гуманитарная операция свидетельствует о приверженности Франции и Катара к поддержке афганского населения.
Ранее в МИД России рассказали об оказании гуманитарной помощи Афганистану.
Отмечается, что 18 ноября специальными бортами Минобороны России в Кабул доставили первую партию российской гуманитарной помощи весом 36 тонн.