Франция и Катар доставили в Афганистан около 40 тонн гуманитарной помощи

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Около 40 тонн гуманитарной помощи было доставлено в Афганистан в ходе совместной операции Франции и Катара. Об этом говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств двух государств.

«Совместная операция позволила двум государствам доставить около 40 тонн медицинского оборудования, продуктов питания и зимних вещей международным организациям в Афганистане», — цитирует заявление ТАСС.

Отмечается, что совместная гуманитарная операция свидетельствует о приверженности Франции и Катара к поддержке афганского населения.

Ранее в МИД России рассказали об оказании гуманитарной помощи Афганистану.

Отмечается, что 18 ноября специальными бортами Минобороны России в Кабул доставили первую партию российской гуманитарной помощи весом 36 тонн.

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