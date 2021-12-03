Псаки рассказала о консультациях США и ЕС по вопросу возможных санкций против России

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США проводит консультации с американским конгрессом и Евросоюзом касательно возможного наложения санкций в отношении России в случае проявления «агрессии» против Украины.
Псаки рассказала о консультациях США и ЕС по вопросу возможных санкций против России
  • Reuters

«Введение экономических санкций — это один из вариантов», — передаёт ТАСС слова Псаки, сказанные на брифинге.

Она отметила, что ввод санкций возможен посредством консультаций с европейскими союзниками.

Псаки уточнила, что «эти консультации идут уже какое-то время».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о готовности ввести новые антироссийские санкции, назвал это тупиковым путём.

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя заявления Киева о якобы возможности эскалации со стороны России, заявил, что российская сторона имеет право передвигать войска на своей территории и «ни о каком нагнетании речи не идёт».

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