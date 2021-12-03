Патрушев: Блинкен на переговорах с Кулебой подчеркнул безальтернативность Минских соглашений

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой подчеркнул безальтернативность Минских соглашений для решения конфликта на востоке Украины. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, Москва неоднократно заявляла об отсутствии альтернативы минским договорённостям.

«Теперь безальтернативность минского процесса подтвердил и госсекретарь США Энтони Блинкен, подчеркнув готовность работать над разрешением украинского кризиса с обеими сторонами», — приводит РИА Новости заявление Патрушева.

Он отметил, что, в соответствии с Минскими соглашениями, Киев после отвода войск от линии соприкосновения должен был начать диалог с самопровозглашёнными ДНР и ЛНР о выборах и особом статусе.

«Однако эти и многие другие пункты документа до сих пор не выполнены», — подытожил Патрушев.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва никогда не откажется от Минских соглашений и будет требовать выполнения договорённостей.