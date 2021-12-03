Патрушев: Блинкен на переговорах с Кулебой подчеркнул безальтернативность Минских соглашений

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Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой подчеркнул безальтернативность Минских соглашений для решения конфликта на востоке Украины. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев: Блинкен на переговорах с Кулебой подчеркнул безальтернативность Минских соглашений
  • РИА Новости

По его словам, Москва неоднократно заявляла об отсутствии альтернативы минским договорённостям.

«Теперь безальтернативность минского процесса подтвердил и госсекретарь США Энтони Блинкен, подчеркнув готовность работать над разрешением украинского кризиса с обеими сторонами», — приводит РИА Новости заявление Патрушева.

Он отметил, что, в соответствии с Минскими соглашениями, Киев после отвода войск от линии соприкосновения должен был начать диалог с самопровозглашёнными ДНР и ЛНР о выборах и особом статусе.

«Однако эти и многие другие пункты документа до сих пор не выполнены», — подытожил Патрушев.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва никогда не откажется от Минских соглашений и будет требовать выполнения договорённостей. 

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