Патрушев: Блинкен на переговорах с Кулебой подчеркнул безальтернативность Минских соглашений
- РИА Новости
По его словам, Москва неоднократно заявляла об отсутствии альтернативы минским договорённостям.
«Теперь безальтернативность минского процесса подтвердил и госсекретарь США Энтони Блинкен, подчеркнув готовность работать над разрешением украинского кризиса с обеими сторонами», — приводит РИА Новости заявление Патрушева.
Он отметил, что, в соответствии с Минскими соглашениями, Киев после отвода войск от линии соприкосновения должен был начать диалог с самопровозглашёнными ДНР и ЛНР о выборах и особом статусе.
«Однако эти и многие другие пункты документа до сих пор не выполнены», — подытожил Патрушев.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва никогда не откажется от Минских соглашений и будет требовать выполнения договорённостей.