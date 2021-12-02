Блинкен заявил, что Украина не представляет угрозы для России

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Украина не представляет угрозы и не ищет конфронтации с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Блинкен заявил, что Украина не представляет угрозы для России
  • AP

«Несмотря на дезинформацию, которую распространяет Россия, Украина не представляет угрозы и не хочет конфликта с Россией», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что если Россия и Украина будут искренне стремиться наладить отношения, то «никаких угроз никто не будет испытывать».

Он напомнил, что о якобы «возможном вводе» российских войск на Украину говорили ещё в начале года, когда Россия проводила учения «Запад-2021».

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва никогда не откажется от Минских соглашений и будет требовать выполнения договорённостей. 

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