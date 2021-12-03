В ВОЗ заявили об обнаружении штамма коронавируса «омикрон» в 38 странах

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что новый штамм коронавируса «омикрон» в настоящее время обнаружен в 38 странах.

«На данный момент «омикрон» выявлен в 38 странах», — передаёт РИА Новости объявление Ван Керкхове, сделанное в рамках онлайн-сессии ответов на вопросы о ситуации с COVID-19.

По её словам, основной прирост новых случаев происходит в странах Африки.

«Но вариант «дельта» остаётся доминантным в мире», — отметила представитель организации.

Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала о рекомендациях по противодействию распространению нового штамма коронавируса «омикрон».

Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, вирусолог, в эфире НСН выразил мнение, что никакой актуальности с точки зрения вакцинации людей новый штамм коронавируса «омикрон» пока не представляет.