В ВОЗ заявили об обнаружении штамма коронавируса «омикрон» в 38 странах

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Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что новый штамм коронавируса «омикрон» в настоящее время обнаружен в 38 странах.
В ВОЗ заявили об обнаружении штамма коронавируса «омикрон» в 38 странах
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«На данный момент «омикрон» выявлен в 38 странах», — передаёт РИА Новости объявление Ван Керкхове, сделанное в рамках онлайн-сессии ответов на вопросы о ситуации с COVID-19.

По её словам, основной прирост новых случаев происходит в странах Африки.

«Но вариант «дельта» остаётся доминантным в мире», — отметила представитель организации.

Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала о рекомендациях по противодействию распространению нового штамма коронавируса «омикрон».

Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, вирусолог, в эфире НСН выразил мнение, что никакой актуальности с точки зрения вакцинации людей новый штамм коронавируса «омикрон» пока не представляет.

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