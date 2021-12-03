В ВОЗ дали рекомендации по противодействию омикрон-штамму коронавируса

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Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала о временных рекомендациях, сформулированных при помощи Технической консультативной группы организации, по противодействию распространению нового штамма коронавируса «омикрон».
В ВОЗ дали рекомендации по противодействию омикрон-штамму коронавируса
  • Reuters

В этот перечень входит усиление эпиднадзора, направление полных последовательностей генома и связанных метаданных в общий доступ, например в базу GISAID (некоммерческая организация, которая собирает сведения о вирусах), сообщила она в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

«При наличии возможностей и в координации с международным сообществом проведение полевых исследований и лабораторных оценок для улучшения понимания потенциальных воздействий вариантов с точки зрения эпидемиологии (например, если вариант оказывается более заразным, он приведёт к большему число случаев заражения), серьёзности клинической картины (если у большего числа людей развивается тяжёлое течение, то возникает необходимость в госпитализации), эффективности мер общественного здравоохранения и социальных мер, методов диагностики, иммунных ответов, нейтрализации антител или других соответствующих характеристик», — добавила она.

Ранее Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, вирусолог, в эфире НСН выразил мнение, что никакой актуальности с точки зрения вакцинации людей новый штамм коронавируса «омикрон» пока не представляет.

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