Шульгин заявил о нагнетании США и их союзниками антироссийской истерии в ОЗХО
- Reuters
По его словам, 26-я сессия Конференции государств-участников ОЗХО показала усугубление ситуации в организации.
«США и их евроатлантические союзники продолжили нагнетать антироссийскую и антисирийскую истерию, от которой другие страны, если судить по их выступлениям в общих прениях, уже порядком устали», — приводит РИА Новости заявление Шульгина.
В связи с этим, отметил российский постпред, в ОЗХО всё чаще заявляют о необходимости прекратить политизацию работы организации и вернуть работу в нормальное, деполитизированное русло.
Ранее замминистра промышленности и торговли России Олег Рязанцев заявил, что Москва призвала Вашингтон, как единственного обладателя химоружия, досрочно завершить процесс химдемилитаризации.