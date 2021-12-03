Шульгин заявил о нагнетании США и их союзниками антироссийской истерии в ОЗХО

США и их союзники в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нагнетают антироссийскую истерию. Об этом заявил постпред России при организации Александр Шульгин.

По его словам, 26-я сессия Конференции государств-участников ОЗХО показала усугубление ситуации в организации.



«США и их евроатлантические союзники продолжили нагнетать антироссийскую и антисирийскую истерию, от которой другие страны, если судить по их выступлениям в общих прениях, уже порядком устали», — приводит РИА Новости заявление Шульгина.

В связи с этим, отметил российский постпред, в ОЗХО всё чаще заявляют о необходимости прекратить политизацию работы организации и вернуть работу в нормальное, деполитизированное русло.

Ранее замминистра промышленности и торговли России Олег Рязанцев заявил, что Москва призвала Вашингтон, как единственного обладателя химоружия, досрочно завершить процесс химдемилитаризации.