Глава МИД Венгрии заявил о хорошем опыте применения в стране «Спутника V»

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в беседе с Латвийским радио заявил, что страна получила «очень хороший опыт» применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 
Глава МИД Венгрии заявил о хорошем опыте применения в стране «Спутника V»
  • Reuters

«У нас очень хороший опыт применения «Спутника», его получили более миллиона венгров, и результаты такие же хорошие, как и у других пяти вакцин. Более того, все они очень эффективны», — приводит ТАСС его слова.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины «Спутник V» для проведения исследований. 

В июне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Венгрия, Вьетнам и ряд других стран интересуются производством российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на своей территории.

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