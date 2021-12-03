Глава МИД Венгрии заявил о хорошем опыте применения в стране «Спутника V»
- Reuters
«У нас очень хороший опыт применения «Спутника», его получили более миллиона венгров, и результаты такие же хорошие, как и у других пяти вакцин. Более того, все они очень эффективны», — приводит ТАСС его слова.
Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины «Спутник V» для проведения исследований.
В июне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Венгрия, Вьетнам и ряд других стран интересуются производством российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на своей территории.