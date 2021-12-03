В Финляндии задержаны пятеро подозреваемых в терроризме
- Reuters
«Полиция на юго-западе Финляндии арестовала пять человек, подозреваемых в террористических преступлениях», — приводит РИА Новости сообщение правоохранительных органов.
Окружной суд региона Сатакунта вынесет решение относительно подозреваемых 3 декабря.
Позднее власти проведут пресс-конференцию и расскажут подробности случившегося.
Накануне в полиции США сообщили, что инцидент с вооружённым мужчиной у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не был связан с терроризмом.