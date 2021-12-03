В Финляндии задержаны пятеро подозреваемых в терроризме

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Полиция в Финляндии задержала пять человек, подозреваемых в терроризме.
В Финляндии задержаны пятеро подозреваемых в терроризме
  • Reuters

«Полиция на юго-западе Финляндии арестовала пять человек, подозреваемых в террористических преступлениях», — приводит РИА Новости сообщение правоохранительных органов.

Окружной суд региона Сатакунта вынесет решение относительно подозреваемых 3 декабря.

Позднее власти проведут пресс-конференцию и расскажут подробности случившегося.

Накануне в полиции США сообщили, что инцидент с вооружённым мужчиной у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке не был связан с терроризмом.

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