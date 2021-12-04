В конгрессе США заявили, что «Северный поток — 2» заменит ГТС Украины

Американский сенатор-республиканец Джеймс Риш в ходе выступления в конгрессе заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» построили якобы для того, чтобы «заменить» им газотранспортную систему (ГТС) Украины. RT ознакомился со стенограммой речи политика.

«Помните, что «Северный поток — 2» призван заменить украинскую газотранспортную систему, а это значит, что России больше не нужно беспокоиться об уничтожении собственной инфраструктуры в случае полномасштабной войны (между Россией и Украиной. — RT)», — отметил Риш.

Он также подчеркнул, что «Северный поток — 2» всегда был вопросом, по которому обе партии в сенате сходились во мнениях.

С таким заявлением Риш выступил в контексте обсуждения предложенной им поправки к проекту закона об оборонном бюджете США (National Defense Authorization Act, NDAA), и получившей ранее одобрение палаты представителей.

Поправка, о которой идёт речь, предполагает введение обязательных санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, а также фирм, участвующих в испытании и сертификации трубопровода до его ввода в эксплуатацию.

По словам Риша, «Северный поток — 2» будет запущен нескоро, поэтому у американских политиков пока ещё есть время для того, чтобы принять меры и не допустить этого.

На этом фоне он обратился к коллегам в сенате с просьбой поддержать соответствующее нововведение.

Как ранее передавало издание Foreign Policy, администрация американского президента-демократа Джо Байдена лоббирует отмену санкций в отношении «Северного потока — 2» (о них говорится в законопроекте об оборонном бюджете).

Как уточнялось, одной из причин такой политики Вашингтона является желание не испортить отношения с Берлином.

(оригинал: https://foreignpolicy.com/2021/11/24/biden-aims-to-quash-nord-stream-2-sanctions-in-defense-bill/)

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2021/11/25/897485-izbezhat-sanktsii

Однако подобной позицией Байдена недовольны конгрессмены-республиканцы. По их мнению, некоторые решения главы государства, касающиеся политики Штатов в отношении России, «демонстрируют слабость, придавая смелость путинскому режиму и подрывая доверие к США со стороны союзников и партнёров».

Российские власти неоднократно подчёркивали, что «Северный поток — 2» является экономическим проектом. В частности, с подобными заявлениями выступал президент России Владимир Путин.

Кроме того, в Москве обозначали свою позицию и по вопросам поставок газа через территорию Украины.

«Есть возможность загружать ГТС Украины и в будущем, даже после завершения срока действия нашего контракта на транзит. Всё можно, и готовы к этому, и хотим. Но нужна добрая воля со стороны наших украинских партнёров», — констатировал Путин в рамках ПМЭФ.https://ria.ru/20210604/forum-1735700964.html