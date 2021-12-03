В МИД Китая высказались об отношениях с Россией
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«Китай продолжит укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество с Россией, общими усилиями блокировать трансграничное распространение эпидемии COVID-19, обеспечивать безопасное и упорядоченное передвижение людей и торговлю между двумя странами», — цитирует РИА Новости Лэ Юйчэна.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что объединение усилий России и Китая является лучшим ответом на односторонние санкции других стран.
Также в конце ноября сообщалось, что состоялся III Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. На нём было подписано более 20 международных соглашений.