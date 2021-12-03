В МИД Китая высказались об отношениях с Россией

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Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в ходе встречи с замглавы МИД России Игорем Моргуловым в формате видеоконференции высказался об отношениях Пекина и Москвы.
В МИД Китая высказались об отношениях с Россией
  • Reuters
  • © Thomas Peter

«Китай продолжит укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество с Россией, общими усилиями блокировать трансграничное распространение эпидемии COVID-19, обеспечивать безопасное и упорядоченное передвижение людей и торговлю между двумя странами», — цитирует РИА Новости Лэ Юйчэна.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что объединение усилий России и Китая является лучшим ответом на односторонние санкции других стран.

Также в конце ноября сообщалось, что состоялся III Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. На нём было подписано более 20 международных соглашений.

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