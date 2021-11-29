Состоялся Российско-Китайский энергетический бизнес-форум

Состоялся III Российско-Китайский энергетический бизнес-форум. На нём было подписано более 20 международных соглашений.

Об этом сообщает телеканал «360».

Участниками видеомоста стали более 300 предпринимателей.

«Энергетика — важная составляющая сотрудничества Китая и России. Несмотря на пандемию, торговля энергоресурсами наших стран вышла на положительный рост, успешно продвигается реализация значимых проектов, расширяются сферы сотрудничества и обновляются его форматы», — заявил вице-премьер Государственного совета Китая Хань Чжэн.

Со своей стороны, глава комиссии при президенте России по развитию ТЭК, главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин сказал, что энергетика создаёт основу для дальнейшего роста товарооборота между двумя странам, а этот показатель уже сейчас почти на четверть выше, чем в 2019 году.

«Наши страны обладают значительным потенциалом низкоуглеродной энергетики, добыча углеводородов также становится всё более высокотехнологичной. В этой связи полагал бы целесообразным рассмотреть возможность объединения наших усилий по разработке и внедрению высокотехнологичных низкоуглеродных технологий и систем искусственного интеллекта в совместных проектах нефтегазовой отрасли», — отметил Сечин.

На форуме также был представлен Атлас российско-китайских инвестиций, разработанный «Роснефтью».

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области обсудили вопросы сотрудничества с Южной Кореей.