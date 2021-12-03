Глава МИД Норвегии выступила против присутствия войск НАТО вблизи России

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что правительство страны выступает за ограничение передвижения союзников Осло по НАТО около границ России.

«По нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолётов и фрегатов», — цитирует РИА Новости Хюитфельдт.

Она отметила, что планирует обсудить этот вопрос с Великобританией и США.

«Они могут принимать решения сами. Но мы, в свою очередь, должны защищать интересы Норвегии», — добавила глава норвежского МИД.

По её словам, сейчас присутствие американских ВС в районе около границы с Россией не больше, чем в другие периоды «послевоенной эпохи».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона продолжит жёстко реагировать на любые недружественные шаги Североатлантического альянса.

12 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заход норвежского корабля на полярный архипелаг Шпицберген говорит об усилении тенденции к скрытой милитаризации архипелага Норвегией.