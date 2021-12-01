Лавров заявил, что Россия продолжит жёстко реагировать на недружественные шаги НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона продолжит жёстко реагировать на любые недружественные шаги Североатлантического альянса.

Об этом он заявил в рамках своего выступления на «правительственном часе» в Совфеде, передаёт РИА Новости.

«На любые недружественные шаги продолжим реагировать жёстко, не допуская какого-либо ущерба для наших национальных интересов», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров сообщил о переброске к границам России значительных подразделений и боевой техники стран НАТО, включая американскую и британскую.

В российском Совбезе подчёркивали, что рост активности НАТО усиливает угрозу вооружённых конфликтов на границе России.