Лавров заявил, что Россия продолжит жёстко реагировать на недружественные шаги НАТО

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона продолжит жёстко реагировать на любые недружественные шаги Североатлантического альянса.
Лавров заявил, что Россия продолжит жёстко реагировать на недружественные шаги НАТО
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Об этом он заявил в рамках своего выступления на «правительственном часе» в Совфеде, передаёт РИА Новости.

«На любые недружественные шаги продолжим реагировать жёстко, не допуская какого-либо ущерба для наших национальных интересов», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров сообщил о переброске к границам России значительных подразделений и боевой техники стран НАТО, включая американскую и британскую.

В российском Совбезе подчёркивали, что рост активности НАТО усиливает угрозу вооружённых конфликтов на границе России.

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