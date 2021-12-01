Лавров заявил, что Россия продолжит жёстко реагировать на недружественные шаги НАТО
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- РИА Новости
Об этом он заявил в рамках своего выступления на «правительственном часе» в Совфеде, передаёт РИА Новости.
«На любые недружественные шаги продолжим реагировать жёстко, не допуская какого-либо ущерба для наших национальных интересов», — отметил глава внешнеполитического ведомства.
Ранее Лавров сообщил о переброске к границам России значительных подразделений и боевой техники стран НАТО, включая американскую и британскую.
В российском Совбезе подчёркивали, что рост активности НАТО усиливает угрозу вооружённых конфликтов на границе России.