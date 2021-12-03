Губернатор штата Нью-Йорк сообщила о первых случаях заболевания штаммом «омикрон»

В штате Нью-Йорк зарегистрированы пять случаев заболевания штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщила губернатор Кэти Хокул.

«В штате Нью-Йорк подтверждены пять случаев заболевания омикрон-вариантом», — написала она в Twitter.

Она добавила, что эта информация не является поводом для сильной тревоги.

Глава штата подчеркнула, что у властей «есть инструменты для остановки распространения штамма «омикрон».

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал подробности о первом выявленном в стране случае штамма «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19.

Белый дом сообщил, что всем прибывающим в США нужен будет сделанный за день до отъезда тест на COVID-19.