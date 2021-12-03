Губернатор штата Нью-Йорк сообщила о первых случаях заболевания штаммом «омикрон»
«В штате Нью-Йорк подтверждены пять случаев заболевания омикрон-вариантом», — написала она в Twitter.
Она добавила, что эта информация не является поводом для сильной тревоги.
Глава штата подчеркнула, что у властей «есть инструменты для остановки распространения штамма «омикрон».
Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал подробности о первом выявленном в стране случае штамма «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19.
Белый дом сообщил, что всем прибывающим в США нужен будет сделанный за день до отъезда тест на COVID-19.