Всем прибывающим в США нужен будет сделанный за день до отъезда тест на COVID-19

Короткая ссылка
Белый дом сообщил, что всем прибывающим в США нужен будет сделанный за день до отъезда тест на COVID-19.
Всем прибывающим в США нужен будет сделанный за день до отъезда тест на COVID-19
  • Reuters

«В начале следующей недели США ужесточат протоколы предотъездного тестирования, вводя требование для всех прибывающих в страну международных путешественников сдать анализы в течение одного дня до отъезда вне зависимости от гражданства и вакцинационного статуса», — говорится в пресс-релизе.

В настоящее время перед посадкой на рейс, следующий в США, от пассажиров требуют анализ как минимум трёхдневной свежести.

Ранее сообщалось, что американские власти рассмотрят вопрос о введении дополнительных ограничений на авиасообщение из-за распространяющегося штамма коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить