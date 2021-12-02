Белый дом сообщил, что всем прибывающим в США нужен будет сделанный за день до отъезда тест на COVID-19.

«В начале следующей недели США ужесточат протоколы предотъездного тестирования, вводя требование для всех прибывающих в страну международных путешественников сдать анализы в течение одного дня до отъезда вне зависимости от гражданства и вакцинационного статуса», — говорится в пресс-релизе.

В настоящее время перед посадкой на рейс, следующий в США, от пассажиров требуют анализ как минимум трёхдневной свежести.

Ранее сообщалось, что американские власти рассмотрят вопрос о введении дополнительных ограничений на авиасообщение из-за распространяющегося штамма коронавируса «омикрон».