В США рассказали подробности о первом выявленном в стране случае «омикрона»

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Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал подробности о первом выявленном в стране случае штамма «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19.
В США рассказали подробности о первом выявленном в стране случае «омикрона»
  • Reuters

По его словам, штамм выявили у полностью вакцинированного человека.

«Путешественник вернулся из Южной Африки 22 ноября, положительный тест он получил 29 ноября. Он находился на самоизоляции, у всех близких контактов был отрицательный тест. Он полностью вакцинирован, испытывает лёгкие симптомы», — цитирует Фаучи РИА Новости.

Также Фаучи подтвердил, что первый случай «омикрона» в США обнаружили в американском штате Калифорния.

Ранее СМИ сообщили, что в Соединённых Штатах зафиксирован первый случай распространения штамма коронавируса «омикрон».

 

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