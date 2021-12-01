В США рассказали подробности о первом выявленном в стране случае «омикрона»
- Reuters
По его словам, штамм выявили у полностью вакцинированного человека.
«Путешественник вернулся из Южной Африки 22 ноября, положительный тест он получил 29 ноября. Он находился на самоизоляции, у всех близких контактов был отрицательный тест. Он полностью вакцинирован, испытывает лёгкие симптомы», — цитирует Фаучи РИА Новости.
Также Фаучи подтвердил, что первый случай «омикрона» в США обнаружили в американском штате Калифорния.
Ранее СМИ сообщили, что в Соединённых Штатах зафиксирован первый случай распространения штамма коронавируса «омикрон».