В полиции заявили об отсутствии угрозы для людей возле штаб-квартиры ООН
- Reuters
«В настоящее время нет угрозы для общественности», — говорится в сообщении полиции в Twitter.
При этом в полиции сообщили, что «инцидент» в районе 42-й улицы и Первой авеню ещё продолжается.
В связи с этим полиция призвала держаться подальше от этого района и предупредила о пробках на дорогах.
Ранее в полиции сообщили, что мужчина возле штаб-квартиры ООН может быть вооружён дробовиком.
Сотрудников ООН призвали укрыться на местах из-за вооружённого мужчины возле штаб-квартиры организации.