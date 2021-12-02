В полиции заявили об отсутствии угрозы для людей возле штаб-квартиры ООН

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В полиции Нью-Йорка заявили, что в настоящее время нет угрозы для людей из-за мужчины, предположительно, вооружённого дробовиком, который находится возле штаб-квартиры ООН.
В полиции заявили об отсутствии угрозы для людей возле штаб-квартиры ООН
  • Reuters

«В настоящее время нет угрозы для общественности», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

При этом в полиции сообщили, что «инцидент» в районе 42-й улицы и Первой авеню ещё продолжается.

В связи с этим полиция призвала держаться подальше от этого района и предупредила о пробках на дорогах.

Ранее в полиции сообщили, что мужчина возле штаб-квартиры ООН может быть вооружён дробовиком.

Сотрудников ООН призвали укрыться на местах из-за вооружённого мужчины возле штаб-квартиры организации.

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