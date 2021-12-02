МИД России предложил США отменить ограничения на работу дипмиссий

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что предложил госсекретарю США Энтони Блинкену отменить ограничения на работу дипмиссий двух стран.

Лавров отметил, что Москва в ситуации с работой дипломатических ведомств пока не видит готовности «партнёров идти на конструктивные шаги».

«Мы внесли некоторые предложения. Но в идеале, и я сегодня Тони Блинкену это подтвердил, в идеале просто обнулить все вот эти ограничения и вернуться к нормальному взаимоуважительному функционированию наших дипломатических миссий», — сказал он на пресс-конференции.

Ранее в МИД России заявили, что консультации Москвы и Вашингтона по проблематике функционирования дипломатических миссий продвигаются непросто, продолжение переговоров запланировано на декабрь.