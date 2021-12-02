МИД России предложил США отменить ограничения на работу дипмиссий

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что предложил госсекретарю США Энтони Блинкену отменить ограничения на работу дипмиссий двух стран.
МИД России предложил США отменить ограничения на работу дипмиссий
  • РИА Новости

Лавров отметил, что Москва в ситуации с работой дипломатических ведомств пока не видит готовности «партнёров идти на конструктивные шаги».

«Мы внесли некоторые предложения. Но в идеале, и я сегодня Тони Блинкену это подтвердил, в идеале просто обнулить все вот эти ограничения и вернуться к нормальному взаимоуважительному функционированию наших дипломатических миссий», — сказал он на пресс-конференции.

Ранее в МИД России заявили, что консультации Москвы и Вашингтона по проблематике функционирования дипломатических миссий продвигаются непросто, продолжение переговоров запланировано на декабрь.

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