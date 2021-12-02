Лавров отметил негативное влияние британо-украинской кооперации на безопасность

Глава МИД России Сергей Лавров указал своей британской коллеге Лиз Трасс на негативное воздействие кооперации Украины и Великобритании на региональную безопасность.

«Британской стороне было указано на негативное влияние нарастающей британо-украинской военной и военно-технической кооперации на региональную безопасность», — говорится в сообщении МИД России.

Встреча дипломатов проходила на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме по инициативе британской стороны.

Ранее Трасс заявила о намерении противостоять России.

«Мы не можем и не будем смотреть в другую сторону, пока Россия увеличивает военный контингент у границ с Украиной», — заявила она.

Российский президент Владимир Путин рассказал, что если Россия и Украина будут искренне стремиться наладить отношения, то «никаких угроз никто не будет испытывать». Так он ответил на вопрос о «возможном вводе российских войск на Украину».