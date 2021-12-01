Глава МИД Британии Трасс отметила готовность страны противостоять действиям России

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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила о намерении противостоять России.
Глава МИД Британии Трасс отметила готовность страны противостоять действиям России
  • Reuters

В статье для издания Daily Mail она затронула сразу несколько тем, в том числе возможность «вторжения» России на Украину.

«Вместе с нашими союзниками по НАТО мы ясно даём понять, что любое вторжение России на Украину было бы огромной стратегической ошибкой. Великобритания готова использовать все дипломатические и экономические рычаги, чтобы избежать подобного исхода... Мы не можем и не будем смотреть в другую сторону, пока Россия увеличивает военный контингент у границ с Украиной», — написала Трасс.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал, что если Россия и Украина будут искренне стремиться наладить отношения, то «никаких угроз никто не будет испытывать». Так он ответил на вопрос о «возможном вводе российских войск на Украину».

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