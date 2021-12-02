Глава МИД Великобритании заявила о необходимости диалога с Россией
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«Министр иностранных дел выразила надежду на продолжение откровенного и продуктивного диалога между двумя странами по критическим вопросам, чтобы защитить мир и стабильность», — говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.
Дипломаты встретились на заседании ОБСЕ в Стокгольме. В рамках переговоров они обсудили ситуацию на Украине, в Белоруссии, Иране и Афганистане.
Ранее Трасс заявила о намерении противостоять России.
По её словам, «мы не можем и не будем смотреть в другую сторону, пока Россия увеличивает военный контингент у границ с Украиной».
Российский президент Владимир Путин рассказал, что если Россия и Украина будут искренне стремиться наладить отношения, то «никаких угроз никто не будет испытывать». Так он ответил на вопрос о «возможном вводе российских войск на Украину».