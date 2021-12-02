В ЕС ожидают, что омикрон будет вызывать половину инфицирований в ближайшие месяцы

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщает, что вариант омикрон может стать причиной более половины всех инфицирований коронавирусом в Евросоюзе в ближайшие месяцы.

«Основываясь на математическом моделировании, проведенном ECDC, есть признаки того, что омикрон может вызвать более половины всех инфекций SARS-CoV-2 в Евросоюзе/Европейской экономической зоне в течение следующих нескольких месяцев», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ECDC.

В конце ноября сообщалось, что в Евросоюзе выявили не менее 44 носителей штамма коронавируса «омикрон», ни у кого из них не наблюдалось сложного течения заболевания.

В Еврокомиссии заявили, что страны Евросоюза должны быть готовы к введению любых ограничений на поездки из-за омикрон-штамма коронавируса.