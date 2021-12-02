В ЕС ожидают, что омикрон будет вызывать половину инфицирований в ближайшие месяцы

Короткая ссылка
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщает, что вариант омикрон может стать причиной более половины всех инфицирований коронавирусом в Евросоюзе в ближайшие месяцы.
В ЕС ожидают, что омикрон будет вызывать половину инфицирований в ближайшие месяцы
  • Reuters

«Основываясь на математическом моделировании, проведенном ECDC, есть признаки того, что омикрон может вызвать более половины всех инфекций SARS-CoV-2 в Евросоюзе/Европейской экономической зоне в течение следующих нескольких месяцев», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ECDC.

В конце ноября сообщалось, что в Евросоюзе выявили не менее 44 носителей штамма коронавируса «омикрон», ни у кого из них не наблюдалось сложного течения заболевания.

В Еврокомиссии заявили, что страны Евросоюза должны быть готовы к введению любых ограничений на поездки из-за омикрон-штамма коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить