ЕК призвала страны ЕС быть готовыми к любым мерам из-за омикрон-штамма коронавируса

Страны Евросоюза должны быть готовы к введению любых ограничений на поездки из-за омикрон-штамма коронавируса.

«ЕС и странам-членам следует продолжать осуществлять совместную стратегию по ограничению въезда из-за варианта «омикрон» в ЕС с регулярным ежедневным пересмотром основных ограничений на поездки. ЕС и государства-члены должны быть готовы ввести все необходимые меры контроля», — говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

В конце ноября сообщалось, что в Евросоюзе выявили не менее 44 носителей штамма коронавируса «омикрон», ни у кого из них не наблюдалось сложного течения заболевания.

Власти Нидерландов заявили, что штамм коронавируса «омикрон» в стране был обнаружен ещё 19 ноября — до прибытия двух последних рейсов из ЮАР.