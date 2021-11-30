В Нидерландах заявили, что штамм «омикрон» появился в стране ещё 19 ноября

Власти Нидерландов заявили, что штамм коронавируса «омикрон» в стране был обнаружен ещё 19 ноября — до прибытия двух последних рейсов из ЮАР.

«Национальный институт здравоохранения Нидерландов обнаружил штамм «омикрон» в двух тестовых образцах, которые уже были взяты в Нидерландах в ноябре. Это тесты, взятые 19 и 23 ноября 2021 года», — приводит РИА Новости сообщение Национального института здравоохранения Нидерландов.

Два последних рейса из ЮАР прибыли в амстердамский аэропорт Схипхол 26 ноября. Из 624 пассажиров у 61 оказался положительный результат теста на коронавирус, из них у 13 был выявлен штамм «омикрон».

Ранее сообщалось, что в Японии зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом «омикрон» коронавирусной инфекции COVID-19.