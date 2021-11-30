В ЕС не выявили серьёзных осложнений у инфицированных штаммом «омикрон»

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В Евросоюзе выявили не менее 44 носителей штамма коронавируса «омикрон», ни у кого из них не наблюдалось сложного течения заболевания.
В ЕС не выявили серьёзных осложнений у инфицированных штаммом «омикрон»
  • AP

Об этом говорится в сообщении Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

Отмечается, что на 30 ноября в 11 странах ЕС и Европейской экономической зоны выявили 44 случая SARS-CoV-2 Omicron.

При этом, по имеющимся данным, все случаи протекали бессимптомно либо с симптомами средней тяжести.

«До сих пор не сообщалось о сложных случаях или летальных исходах», — заявили в ECDC.

Ранее президент России Владимир Путин попросил правительство России в недельный срок подготовить обновлённый план действий в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

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