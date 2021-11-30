Путин призвал кабмин подготовить обновлённый план действий в связи с омикрон-штаммом

Президент России Владимир Путин попросил правительство России в недельный срок подготовить обновлённый план действий в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

Об этом он заявил в ходе пленарной сессии 13-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!». RT ведёт прямую трансляцию.

«Я прошу правительство в недельный срок подготовить обновлённый план действий в связи с рисками распространения нового штамма коронавируса», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что с учётом трансграничного характера пандемии эффективный ответ можно дать только сообща.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин назвал три сценария влияния штамма коронавируса «омикрон» на мировую экономику.