Орешкин назвал три сценария влияния штамма «омикрон» на мировую экономику

Помощник президента России Максим Орешкин, выступая на форуме «Россия зовёт!», назвал три сценария влияния штамма «омикрон» на мировую экономику.

«Есть сценарий негативный, тяжёлый», — заявил Орешкин.

Он сообщил, что «это в том случае, если вирус будет распространяться быстрее, если тяжесть заболевания останется высокой и при этом он сможет обходить существующие вакцины, существующие тесты».

«Это самый негативный сценарий. Он, конечно же, всю историю с коронавирусом может во многом запустить по новой», — заявил помощник президента.

Второй сценарий, по его словам, — «ложная тревога».

«Между буквами «дельта» и «омикрон» в греческом алфавите много других букв, различные другие штаммы получали такие названия, несли определённые риски, но о них мы быстро забывали», — пояснил Орешкин.

Он заявил, что «третий сценарий, на самом деле, есть позитивный, как ни странно, у нового штамма».

«Это в том случае, если тяжесть заболевания будет не очень высокая, а вирус при этом будет распространяться быстро. Ряд свидетельств сейчас из Африки, ряд комментариев говорят о том, что есть такая вероятность — не очень тяжёлого протекания болезни. При таком сценарии новый штамм может вытеснить «дельту» из популяции, но при этом тяжесть заболевания будет гораздо меньше», — сказал помощник российского лидера.

Орешкин добавил, что последний сценарий, «к сожалению, не очень вероятный».

Согласно данным на 30 ноября, в России за сутки зарегистрировали 32 648 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 636 881 случай COVID-19.

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