Орешкин назвал три сценария влияния штамма «омикрон» на мировую экономику

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Помощник президента России Максим Орешкин, выступая на форуме «Россия зовёт!», назвал три сценария влияния штамма «омикрон» на мировую экономику.
Орешкин назвал три сценария влияния штамма «омикрон» на мировую экономику
  • Reuters

«Есть сценарий негативный, тяжёлый», — заявил Орешкин.

Он сообщил, что «это в том случае, если вирус будет распространяться быстрее, если тяжесть заболевания останется высокой и при этом он сможет обходить существующие вакцины, существующие тесты».

«Это самый негативный сценарий. Он, конечно же, всю историю с коронавирусом может во многом запустить по новой», — заявил помощник президента.

Второй сценарий, по его словам, — «ложная тревога».

«Между буквами «дельта» и «омикрон» в греческом алфавите много других букв, различные другие штаммы получали такие названия, несли определённые риски, но о них мы быстро забывали», — пояснил Орешкин.

Он заявил, что «третий сценарий, на самом деле, есть позитивный, как ни странно, у нового штамма».

«Это в том случае, если тяжесть заболевания будет не очень высокая, а вирус при этом будет распространяться быстро. Ряд свидетельств сейчас из Африки, ряд комментариев говорят о том, что есть такая вероятность — не очень тяжёлого протекания болезни. При таком сценарии новый штамм может вытеснить «дельту» из популяции, но при этом тяжесть заболевания будет гораздо меньше», — сказал помощник российского лидера.

Орешкин добавил, что последний сценарий, «к сожалению, не очень вероятный».

Согласно данным на 30 ноября, в России за сутки зарегистрировали 32 648 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 636 881 случай COVID-19. 

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