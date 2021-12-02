МИД России: встреча Путина и Байдена может дать импульс переговорам Москвы и Вашингтона

Встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом может дать импульс переговорам Москвы и Вашингтона по актуальным вопросам. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Единичные направления, к которым я отнёс бы продлённый ДСНВ, в рамках которого начинается нормальная работа... кибердиалог, диалог по стратегической стабильности. Пожалуй, всё», — заявил он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале о направлениях диалога России и США.

Рябков добавил, что президенты должны придать импульс дипломатам и своим командам, чтобы «сдвинуть дело дальше и по другим направлениям».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что по теме переговоров Путина и Байдена «новостей по-прежнему нет».