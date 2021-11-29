Рябков сообщил, что возможный контакт Путина и Байдена будет не очным

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что ситуация с возможным контактом президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена скоро прояснится.

«Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Он пояснил, что «речь идёт на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается».

«С учётом совопкупности обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и на международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой», — отметил дипломат.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут обсудить ситуацию на энергетических рынках на предстоящих переговорах.