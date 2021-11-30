Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о новой информации по переговорам между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, заявил: «Нет, по-прежнему пока новостей нет, поэтому ждём».
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена
  • AP

Пресс-секретарю также задали вопрос, ожидают ли в Кремле, что министр иностранных дел России Сергей Лавров может провести встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном и это приблизит проведение переговоров президентов.

«Конечно же, два министра не могут не затрагивать тему подготовки к общению президентов, поэтому, конечно, это будет обязательно обсуждаться», — ответил Песков. 

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил о возможности переговоров Лаврова и Блинкена в Стокгольме на полях встречи глав МИД ОБСЕ.

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