Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о новой информации по переговорам между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, заявил: «Нет, по-прежнему пока новостей нет, поэтому ждём».

Пресс-секретарю также задали вопрос, ожидают ли в Кремле, что министр иностранных дел России Сергей Лавров может провести встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном и это приблизит проведение переговоров президентов.

«Конечно же, два министра не могут не затрагивать тему подготовки к общению президентов, поэтому, конечно, это будет обязательно обсуждаться», — ответил Песков.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил о возможности переговоров Лаврова и Блинкена в Стокгольме на полях встречи глав МИД ОБСЕ.