Лавров и Блинкен проводили переговоры около 40 минут

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Стокгольме длилась около 40 минут, сообщает РИА Новости.

В начале встречи стороны сказали вступительное слово, затем переговоры продолжились в закрытом формате.

В частности, Лавров заявил, что ждёт от американского коллеги разъяснений его слов «о пунктах Минских соглашений, которые должна выполнять Россия».

Это уже вторая в 2021 году встреча Лаврова и Блинкена, первая прошла в мае в Рейкьявике на полях саммита Арктического совета, тогда переговоры продлились около двух часов.