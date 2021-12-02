Лавров и Блинкен проводили переговоры около 40 минут

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Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Стокгольме длилась около 40 минут, сообщает РИА Новости.
Лавров и Блинкен проводили переговоры около 40 минут
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

В начале встречи стороны сказали вступительное слово, затем переговоры продолжились в закрытом формате.

В частности, Лавров заявил, что ждёт от американского коллеги разъяснений его слов «о пунктах Минских соглашений, которые должна выполнять Россия».

Это уже вторая в 2021 году встреча Лаврова и Блинкена, первая прошла в мае в Рейкьявике на полях саммита Арктического совета, тогда переговоры продлились около двух часов.

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