Лавров рассказал детали своего разговора с госсекретарём США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе марафона «Новое знание» рассказал, что их разговор с государственным секретарём США Энтони Блинкеном на полях Арктического совета в Рейкьявике был откровенным.
Лавров рассказал детали своего разговора с госсекретарём США
  • Reuters

«Мы о многом говорили позавчера в Исландии с государственным секретарём США Энтони Блинкеном. Я был очень откровенен, он тоже. И слушал внимательно, и излагал свои позиции», — приводит его слова РИА Новости.

Лавров добавил, что позиции США постоянно включают в себя претензии к России «по поводу то вмешательства в выборы, то по поводу хакерских взломов каких-то важных систем».

«Но я напомнил ему, что все эти годы, когда обвинения звучали, мы просим американских коллег предоставить хотя бы одно доказательство хотя бы одного из этих наших деяний», — заявил министр, отметив, что таких доказательств предоставлено не было.

В ночь на 20 мая в Рейкьявике на полях саммита Арктического совета прошла встреча российской и американской делегаций во главе с Лавровым и Блинкеном. Переговоры продлились около двух часов.

Подробнее — в материале RT.

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