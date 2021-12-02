МИД России: Москва категорически не приемлет превращение соседних стран в военный плацдарм

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Россия категорически не приемлет превращение соседних с ней стран в военный плацдарм, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
МИД России: Москва категорически не приемлет превращение соседних стран в военный плацдарм
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией, развёртывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемо», — заявил Лавров на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

По его словам, Россия внесёт предложения по договорённости о нерасширении НАТО на восток и неразмещении угрожающих России вооружений в непосредственной близости к ней.

Лавров подчеркнул, что решение бухарестского саммита НАТО в 2008 году, где было заявлено о том, что Грузия и Украина станут членами альянса, стало «миной в самое основание конструкции европейской безопасности».

Он напомнил, что один раз такая «мина» уже рванула — в 2008 году, когда «пребывавший в эйфории» грузинский президент Михаил Саакашвили решился на авантюру.

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