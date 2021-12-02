Saxo Bank дал прогноз о росте средней продолжительности жизни на 25 лет

Согласно «шокирующим прогнозам» Saxo Bank, учёные в 2022 году совершат прорыв в биомедицине, который позволит увеличить среднюю продолжительность жизни на 25 лет.

«В 2022 году ключевой прорыв в биомедицине принесёт перспективу продления продуктивной взрослой жизни и средней продолжительности жизни на срок до 25 лет, что приведёт к возможным этическим, экологическим и финансовым кризисам невиданных ранее масштабов», — говорится в прогнозе.

В прошлом году датский Saxo Bank опубликовал десятку «шокирующих прогнозов» на 2021 год, которые основаны на маловероятных и недооцениваемых событиях, способных серьёзно повлиять на финансовые рынки.

Так, например, банк предсказывал перенос штаб-квартиры Amazon на Кипр и покупку компанией «политической власти на всех уровнях» в этой стране.