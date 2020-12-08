Saxo Bank дал «шокирующие прогнозы» на 2021 год
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте финансового учреждения.
Соответствующий список состоит из десяти прогнозов.
Так, например, банк предсказывает перенос штаб-квартиры Amazon на Кипр и покупку компанией «политической власти на всех уровнях» в этой стране. В обмен государство надеется решить свои финансовые проблемы за счёт налоговых и иных поступлений. В итоге вся эта ситуация приводит к конфронтации государств с крупными корпорациями.
Другой прогноз банка касается экономического кризиса во Франции, который будет вызван серией банкротств. Это в конечном результате вынудит французские власти обратиться за помощью к Германии.
В ещё одном «предсказании» банк делится фантазией о появлении в мире блокчейновой платформы, способной справиться с фейковыми новостями.
Также финансовая организация в одном из «шокирующих прогнозов» предрекает запустение в больших городах, к которому приведёт введение в большинстве стран безусловного базового дохода. Людям больше не надо будет тесниться в мегаполисах ради работы, и они начнут их покидать.
В прошлом году Saxo Bank в рамках своих «шокирующих прогнозов» на 2020 год предсказывал резкое сокращение добычи нефти и рост её стоимости.