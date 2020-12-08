Saxo Bank дал «шокирующие прогнозы» на 2021 год

Датский Saxo Bank опубликовал десятку «шокирующих прогнозов» на 2021 год, которые основаны на маловероятных и недооцениваемых событиях, способных серьёзно повлиять на финансовые рынки.

Об этом сообщается на сайте финансового учреждения.

Соответствующий список состоит из десяти прогнозов.

Так, например, банк предсказывает перенос штаб-квартиры Amazon на Кипр и покупку компанией «политической власти на всех уровнях» в этой стране. В обмен государство надеется решить свои финансовые проблемы за счёт налоговых и иных поступлений. В итоге вся эта ситуация приводит к конфронтации государств с крупными корпорациями.

Другой прогноз банка касается экономического кризиса во Франции, который будет вызван серией банкротств. Это в конечном результате вынудит французские власти обратиться за помощью к Германии.

В ещё одном «предсказании» банк делится фантазией о появлении в мире блокчейновой платформы, способной справиться с фейковыми новостями.

Также финансовая организация в одном из «шокирующих прогнозов» предрекает запустение в больших городах, к которому приведёт введение в большинстве стран безусловного базового дохода. Людям больше не надо будет тесниться в мегаполисах ради работы, и они начнут их покидать.

В прошлом году Saxo Bank в рамках своих «шокирующих прогнозов» на 2020 год предсказывал резкое сокращение добычи нефти и рост её стоимости.