Saxo Bank дал «шокирующий прогноз» на 2020 год

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Saxo Bank опубликовал ежегодные «шокирующие предсказания» на будущий год. Так, эксперты допускают, что Россия и страны ОПЕК объявят о новом значительном сокращении добычи нефти.
Saxo Bank дал «шокирующий прогноз» на 2020 год
  • Reuters

«В 2020 году ОПЕК и Россия, видя замедление добычи сланцевой нефти в США из-за низкой доходности инвестиций, не упускают возможность и объявляют о новом сильном сокращении добычи», — приводит РИА Новости прогноз.

Как отмечается, при таком раскладе марка Brent может вернуться к отметке в $90 за баррель, что для России «огромная выгода».

По мнению специалистов, не менее выгодным для Москвы стало бы и развитие зелёной энергетики.

«Россия оказывается в выигрыше на двух фронтах: во-первых, как крупнейший в мире поставщик палладия, используемого в автомобилях для улучшения качества воздуха», — говорится в материале.

В качестве второго направления указывается перевод аккумуляторных батарей для электротранспорта с кобальта на никель, спрос на который «поднимается до небес».

«Шокирующие прогнозы» датского инвестбанка выпускаются каждый год и в основном касаются маловероятных событий, из-за которых при этом финансовые рынки может накрыть мощной «ударной волной».

В мае глава отдела макроэкономического анализа банка Кристофер Дембик рассказал RT о ситуации с госдолгом США и с российским финансовым сектором.

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