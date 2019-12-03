Saxo Bank дал «шокирующий прогноз» на 2020 год

Saxo Bank опубликовал ежегодные «шокирующие предсказания» на будущий год. Так, эксперты допускают, что Россия и страны ОПЕК объявят о новом значительном сокращении добычи нефти.

«В 2020 году ОПЕК и Россия, видя замедление добычи сланцевой нефти в США из-за низкой доходности инвестиций, не упускают возможность и объявляют о новом сильном сокращении добычи», — приводит РИА Новости прогноз.

Как отмечается, при таком раскладе марка Brent может вернуться к отметке в $90 за баррель, что для России «огромная выгода».

По мнению специалистов, не менее выгодным для Москвы стало бы и развитие зелёной энергетики.

«Россия оказывается в выигрыше на двух фронтах: во-первых, как крупнейший в мире поставщик палладия, используемого в автомобилях для улучшения качества воздуха», — говорится в материале.

В качестве второго направления указывается перевод аккумуляторных батарей для электротранспорта с кобальта на никель, спрос на который «поднимается до небес».

«Шокирующие прогнозы» датского инвестбанка выпускаются каждый год и в основном касаются маловероятных событий, из-за которых при этом финансовые рынки может накрыть мощной «ударной волной».

В мае глава отдела макроэкономического анализа банка Кристофер Дембик рассказал RT о ситуации с госдолгом США и с российским финансовым сектором.