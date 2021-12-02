В Госдуме поддержали заявление Лаврова о Минских соглашениях

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что попытки изменить ключевые положения Минских соглашений могут привести к катастрофе.

«Всё очень точно, корректно и конкретно, никакой другой позиции у России нет. Когда с большим трудом было найдено решение, устраивающее все стороны, очень важно эти договорённости не разрушить, потому что это тот самый случай, когда разрушение договорённостей означает эскалацию конфликта и разрушение всяких перспектив, чтобы этот конфликт преодолеть», — считает Новиков.

Депутат подчеркнул, что «позиция России твёрдая».

«Минские соглашения должны быть выполнены не просто ради самих Минских соглашений, а ради того, чтобы то непростое решение, которое было найдено, служило основой для урегулирования ситуации, и всякие оттяжки на этом пути, тем более попытки пересмотра, — они болезненно скажутся на жизни конкретных людей не только в Донецкой и Луганской народных республиках, но и тех, кто замышляет горячий конфликт и готовы согласиться с таким развитием событий. Это, как правило, люди, которые облечены определёнными полномочиями в Киеве и сами воевать не пойдут», — объяснил он.

Парламентарий утверждает, что позиция Лаврова «взвешенная, единственно возможная».

«Любые военные действия — это жертвы с обеих сторон, поэтому я уверен, что эскалация не нужна никому: и украинскому народу, и тем призывникам, которые могут стать «пушечным мясом», в случае если конфликт не будет урегулирован, а, наоборот, будет разрастаться и переходить в горячую фазу», — заключил Новиков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки изменить ключевые положения Минских соглашений могут привести к катастрофе.

Он отметил, что кризис на Украине не будет преодолён, пока Киев не выполнит обязательств по прямому диалогу с Донецком и Луганском и предоставлению этим территориям особого статуса.

Глава МИД добавил, что ОБСЕ должна дать Украине сигнал о неприемлемости пересмотра минских договорённостей.