Глава Пентагона попросил Россию «снизить температуру» в ситуации вокруг Украины

США призывают Россию «снизить температуру» в ситуации вокруг Украины, с таким заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции с южнокорейским коллегой Со Уком в Сеуле.

«Мы надеемся, что Путин будет более открытым и они будут работать над решением вопросов и проблем и снизят температуру в регионе», — цитирует Остина ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Украину проявлять сдержанность в отношении России.

Замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд отметила, что переговоры по Донбассу зашли в тупик. По её словам, Соединённые Штаты могут сыграть вспомогательную роль в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва никогда не откажется от Минских соглашений и будет требовать выполнения договорённостей.